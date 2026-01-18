Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

На Украине анонсировали массированный удар ВС РФ

Нардеп Костенко анонсировал массированный удар ВС РФ по Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Россия якобы готовит массированный удар по территории Украины в ближайшее время. Его слова приводит издание «Эспрессо».

«Мы знаем, что враг готов, все зависит от его намерений, а намерение — ближайшее время, поэтому это может произойти и сегодня, и завтра. Соответственно, нужно быть в готовности все время», — заявил Костенко.

Накануне российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167 районах. В операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее на Украине призвали «настраиваться на победу».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648133_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+