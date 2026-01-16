Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Во Франции заявили, что фон дер Ляйен «плюнула в лицо французам»

Филиппо: фон дер Ляйен заявлением о «Меркосур» плюнула в лицо французам
vonderleyen/X

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал слова председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о плане заключить торговую сделку с Южноамериканским общим рынком («Меркосур»).

«Урсула фон дер Ляйен плюнула в лицо французам и фермерам», — написал он.

11 января информированный европейский источник сообщил РИА Новости, что фон дер Ляйен планирует 17 января отправиться в Парагвай для личного участия в подписании вызвавшего споры соглашения о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

До этого глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил об одобрении государствами-членами ЕС вызвавшего разногласия и протесты среди фермерского сообщества соглашения с членами Меркосур.

В то же время заявление COPA, европейской организации, объединяющей фермеров и сельскохозяйственные кооперативы, подчеркивало, что, несмотря на внесенные корректировки в защитные механизмы, европейские отраслевые организации сохраняют единую позицию в критике данного соглашения.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636895_rnd_6",
    "video_id": "record::b69893d6-7c76-4ff6-949c-1d5737247215"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+