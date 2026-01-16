Во Франции заявили, что фон дер Ляйен «плюнула в лицо французам»

Филиппо: фон дер Ляйен заявлением о «Меркосур» плюнула в лицо французам

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал слова председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о плане заключить торговую сделку с Южноамериканским общим рынком («Меркосур»).

«Урсула фон дер Ляйен плюнула в лицо французам и фермерам», — написал он.

11 января информированный европейский источник сообщил РИА Новости, что фон дер Ляйен планирует 17 января отправиться в Парагвай для личного участия в подписании вызвавшего споры соглашения о свободной торговле со странами Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

До этого глава Европейского Совета Антониу Кошта заявил об одобрении государствами-членами ЕС вызвавшего разногласия и протесты среди фермерского сообщества соглашения с членами Меркосур.

В то же время заявление COPA, европейской организации, объединяющей фермеров и сельскохозяйственные кооперативы, подчеркивало, что, несмотря на внесенные корректировки в защитные механизмы, европейские отраслевые организации сохраняют единую позицию в критике данного соглашения.

Ранее французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства.