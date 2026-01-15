На Западе раскрыли последствия атаки НАТО на российские суда

RS: атака НАТО на российские грузовые суда может привести к ядерной войне

Великобритания и страны НАТО могут столкнуться с ядерной войной, если решат начать охоту на российские грузовые суда. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft (RS).

«Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью, страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это своими силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать прямой конфликт между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны», — говорится в материале.

Издание добавило, что в случае атаки Россия может ответить двумя способами: организовать сопровождение судов военными кораблями или начать сама захватывать британский транспорт.

14 января газета The Times сообщила, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России. В публикации отмечалось, что проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.

Ранее Зеленский заявил об остановке пятой части теневого флота России.