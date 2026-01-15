Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

На Западе раскрыли последствия атаки НАТО на российские суда

RS: атака НАТО на российские грузовые суда может привести к ядерной войне
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Великобритания и страны НАТО могут столкнуться с ядерной войной, если решат начать охоту на российские грузовые суда. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft (RS).

«Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью, страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это своими силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать прямой конфликт между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны», — говорится в материале.

Издание добавило, что в случае атаки Россия может ответить двумя способами: организовать сопровождение судов военными кораблями или начать сама захватывать британский транспорт.

14 января газета The Times сообщила, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России. В публикации отмечалось, что проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.

Ранее Зеленский заявил об остановке пятой части теневого флота России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633397_rnd_3",
    "video_id": "record::7886a286-60d1-452f-bb92-c1c056253dae"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+