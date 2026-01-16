Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В Госдуме рассказали, как США намекнули Украине об уступках территории

Депутат Журова: Грэм словами о солдатах РФ намекнул Киеву на уступки территорий
Nathan Howard/Reuters

Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что Киеву не удастся вывести всех солдат ВС России с Украины, является намеком Вашингтона на будущие территориальные уступки с украинской стороны. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это автоматом подразумевает, что там (в Донбассе и Крыму. – «Газета.Ru») будут и военные, и гражданские, в общем-то, с паспортами России. Как уже сейчас и есть по факту, это же наша территория», — подчеркнула она.

По словам Журовой, заявление Линдси Грэма о российских войсках на Украине можно считать намеком на то, что Киеву в конечном счете придется признать территориальные потери по итогам конфликта на Украине.

«Он это имел в виду, по всей видимости», — подытожила парламентарий.

16 января американский сенатор Линдси Грэм заявил, что всех российских солдат не удастся вывести с территории Украины в ближайшее время.

Грэм добавил, что президент США Дональд Трамп и его команда «стремятся честно и справедливо» закончить конфликт на Украине. Он отметил, что их цель состоит в том, чтобы «на этот раз заключить сделку, чего не удалось Обаме и Байдену».

Ранее СМИ раскрыли, как вопрос вступления Украины в ЕС повлияет на сделку с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636679_rnd_6",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+