В Госдуме рассказали, как США намекнули Украине об уступках территории

Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что Киеву не удастся вывести всех солдат ВС России с Украины, является намеком Вашингтона на будущие территориальные уступки с украинской стороны. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Это автоматом подразумевает, что там (в Донбассе и Крыму. – «Газета.Ru») будут и военные, и гражданские, в общем-то, с паспортами России. Как уже сейчас и есть по факту, это же наша территория», — подчеркнула она.

По словам Журовой, заявление Линдси Грэма о российских войсках на Украине можно считать намеком на то, что Киеву в конечном счете придется признать территориальные потери по итогам конфликта на Украине.

«Он это имел в виду, по всей видимости», — подытожила парламентарий.

16 января американский сенатор Линдси Грэм заявил, что всех российских солдат не удастся вывести с территории Украины в ближайшее время.

Грэм добавил, что президент США Дональд Трамп и его команда «стремятся честно и справедливо» закончить конфликт на Украине. Он отметил, что их цель состоит в том, чтобы «на этот раз заключить сделку, чего не удалось Обаме и Байдену».

