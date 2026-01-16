Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

На Украине оценили имеющиеся запасы бензина и дизельного топлива

Шмыгаль: Украина имеет запас бензина и дизельного топлива примерно на 20 дней
Пресс-служба Кабмина Украины

Имеющегося у Украины запаса бензина и дизельного топлива хватит примерно на 20 дней. Об этом заявил министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, выступление которого транслировалось на телеканале «Рада».

По словам чиновника, власти держат на контроле ситуацию с топливом.

«Имеем запасы более чем на 20 дней, импорт продолжаем», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас на Украине нет дефицита топлива. Также министр обратил внимание, что цены на автомобильных заправочных станциях (АЗС) остаются рыночными.

15 января депутат Верховной рады Александр Федиенко в социальной сети X сообщил, что украинская энергетика вступила в фазу каскадных сбоев, которые в перспективе могут парализовать целые города. Пост дополнен апокалиптическим изображением, созданным искусственным интеллектом. На картинке показан город, погружающийся в хаос из-за отключения электричества: больницы без освещения, переставшие работать АЗС, обесточенные линии электропередачи.

Также парламентарий обвинил зарубежных партнеров Украины в том, что они «кинули» страну. В частности, это касается вопроса обеспечения Украины системами противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский анонсировал введение на Украине режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636583_rnd_5",
    "video_id": "record::a823e3ed-6702-44ae-945f-5959ef63cf36"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+