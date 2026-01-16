На Украине оценили имеющиеся запасы бензина и дизельного топлива

Имеющегося у Украины запаса бензина и дизельного топлива хватит примерно на 20 дней. Об этом заявил министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, выступление которого транслировалось на телеканале «Рада».

По словам чиновника, власти держат на контроле ситуацию с топливом.

«Имеем запасы более чем на 20 дней, импорт продолжаем», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас на Украине нет дефицита топлива. Также министр обратил внимание, что цены на автомобильных заправочных станциях (АЗС) остаются рыночными.

15 января депутат Верховной рады Александр Федиенко в социальной сети X сообщил, что украинская энергетика вступила в фазу каскадных сбоев, которые в перспективе могут парализовать целые города. Пост дополнен апокалиптическим изображением, созданным искусственным интеллектом. На картинке показан город, погружающийся в хаос из-за отключения электричества: больницы без освещения, переставшие работать АЗС, обесточенные линии электропередачи.

Также парламентарий обвинил зарубежных партнеров Украины в том, что они «кинули» страну. В частности, это касается вопроса обеспечения Украины системами противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский анонсировал введение на Украине режима чрезвычайной ситуации в энергетике.