Политика

Дмитриев поделился результатами опроса о возможной отставке Стармера

Дмитриев опубликовал итоги онлайн-голосования по поводу отставки Стармера
Сергей Булкин/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился результатами голосования в социальной сети Х о том, должен ли премьер-министр Великобритании Кир Стармер оставить свою должность.

Согласно опросу, 96% проголосовавших пользователей считают, что премьер-министр должен уйти со своей должности. В свою очередь, 4% опрошенных так не считают. Всего в голосовании приняли участие 2 448 пользователей, как свидетельствуют данные опроса в Х.

До этого Дмитриев в соцсети X заявил, что мир нуждается в деэскалации. Таким образом спецпредставитель президента РФ прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление российско-германских отношений. Он также отметил, что Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года только при условии, если в Европу вернутся мир и свобода, а также удастся найти баланс в отношениях с Россией.

Ранее Дмитриев поддержал слова Трампа об урегулировании на Украине.

