Послы пришли к Путину в национальных костюмах

Некоторые послы пришли вручать верительные грамоты Путину в национальных одеждах
Несколько вновь назначенных послов предстали перед президентом России Владимиром Путиным в национальных костюмах на традиционной церемонии вручения верительных грамот. Об этом свидетельствует трансляция мероприятия, прошедшего в Александровском зале Кремля.

Среди дипломатов, выбравших национальный дресс-код, были послы Саудовской Аравии, Афганистана, Мавритании, Ганы и Шри-Ланки. Главы дипмиссий Алжира и других государств также дополнили официальный костюм элементами традиционной одежды.

В ходе мероприятия Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы работа новых послов иностранных государств в стране была максимально результативной. Он заверил новых послов, что российское руководство, министерства и ведомства поддержат «все предлагаемые полезные начинания» и пожелал дипломатам успехов в их работе и всего самого доброго.

При этом глава государства обратил внимание, что ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует.

Ранее Путин обратился к послу Афганистана со словами о войне и терроризме. 

