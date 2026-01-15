Размер шрифта
Политика

Макрон захотел получить аналог «Орешника»

Макрон: Европе нужно обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику»
Philippe Magoni/Reuters

Франции и другим европейским странам необходимо обзавестись оружием, которое могло бы стать аналогом российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его слова приводит телеканал BFMTV.

«Мы тоже должны обзавестись таким оружием, которое было бы способно изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — сказал он.

Французский лидер также сослался на оценку военного руководства страны, отметив, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника». По словам Макрона, это является причиной необходимости для «ускоренного наращивания собственных возможностей сдерживания».

Депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя слова французского лидера о создании аналога комплекса «Орешник», заявил, что Макрону стоит отойти от «мегафонной дипломатии».

Ранее Макрон появился на публике с красным глазом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631369_rnd_7",
    "video_id": "record::847c4bdf-de02-4130-916e-e55e32d4483a"
}
 
