Эксперт оценил готовность Вашингтона к удару по Ирану

Военэксперт Лямин: у США не хватит сил для серьезного удара по Ирану

Для серьезного обмена ударами с Ираном у США не хватит сил, несмотря на то, что на Ближнем Востоке находятся как минимум три американских эсминца, многоцелевая подводная лодка и стратегическая авиация. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Лямин.

Он пояснил, что текущая группировка может нанести несколько десятков ударов по Исламской Республике, однако на длительную кампанию она не рассчитана.

«Имеющийся потенциал быстро израсходуется. Так, эсминцам и подлодке придется возвращаться на базу для перезарядки. Но базы станут одними из первоочередных целей для иранских ответных ударов», — отметил Лямин.

15 января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что глава Белого дома Дональд Трамп хотел бы, чтобы США нанесли быстрый и решительный удар по Ирану, который не приведет к затяжной войне.

Однако советники главы Белого дома пока не смогли гарантировать ему, что иранский режим быстро рухнет после американской атаки. Есть опасения, что у Вашингтона может не быть всех необходимых ресурсов в регионе для защиты от ответа Тегерана.

Позднее СМИ написали, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не наносить удар по Ирану.

