Новости. Общество

Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах

Минздрав: ребенок, пострадавший в Хорлах, остается в тяжелом состоянии
Shutterstock/FOTODOM

Ребенок, пострадавший в результате удара ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь, остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС.

«В стационарах Крыма и Российской детской клинической больнице Минздрава России остаются 10 пострадавших, в их числе 4 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пациенты — в состоянии средней тяжести, с положительной динамикой», — сказал он.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее подростка, пострадавшего при теракте в Херсонской области, перевезли в Москву.

