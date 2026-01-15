Посол заявил, что Трамп не стремится к войне с Ираном

Посол Ирана Могадам: Тегеран получил сигнал, что Трамп не хочет войны

Власти Ирана получили сигналы о том, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в военном конфликте с Исламской Республикой. Об этом заявил посол Ирана в Пакистане, сообщает пакистанская газета Dawn.

По словам дипломата, американская сторона в ходе контактов попросила Тегеран воздерживаться от действий, которые могут навредить интересам США в регионе Ближнего Востока.

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, есть признаки того, что США собираются атаковать Иран на фоне подавления властями массовых протестов в республике.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали крысами тех, кто выводит средства из Ирана.