Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Посол заявил, что Трамп не стремится к войне с Ираном

Посол Ирана Могадам: Тегеран получил сигнал, что Трамп не хочет войны
Кадр видео: Telegram-канал «RT News»

Власти Ирана получили сигналы о том, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в военном конфликте с Исламской Республикой. Об этом заявил посол Ирана в Пакистане, сообщает пакистанская газета Dawn.

По словам дипломата, американская сторона в ходе контактов попросила Тегеран воздерживаться от действий, которые могут навредить интересам США в регионе Ближнего Востока.

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, есть признаки того, что США собираются атаковать Иран на фоне подавления властями массовых протестов в республике.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали крысами тех, кто выводит средства из Ирана. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630421_rnd_0",
    "video_id": "record::ca350328-6306-4a85-a4a1-7749fe23da46"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+