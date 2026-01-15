Захарова рассказала, на что нацелена декларация о многонациональных силах на Украине

МИД: декларация о войсках на Украине нацелена на подрыв процесса урегулирования

Декларация президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и украинского лидера Владимира Зеленского о намерении развернуть многонациональные силы на Украине нацелена на подрыв процесса урегулирования с участием США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца», — отметила дипломат.

13 января постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания и Франция с их декларацией о гарантиях безопасности Украине в виде размещения там войск знают, что для Москвы неприемлемо наличие иностранных вооруженных сил на территории республики.

8 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) сообщил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.