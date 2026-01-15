Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Захарова рассказала, на что нацелена декларация о многонациональных силах на Украине

МИД: декларация о войсках на Украине нацелена на подрыв процесса урегулирования
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Декларация президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и украинского лидера Владимира Зеленского о намерении развернуть многонациональные силы на Украине нацелена на подрыв процесса урегулирования с участием США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Хорошо понимая неприемлемость такого сценария для России, англичане используют его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса с участием США и продолжения боевых действий до последнего украинца», — отметила дипломат.

13 января постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Великобритания и Франция с их декларацией о гарантиях безопасности Украине в виде размещения там войск знают, что для Москвы неприемлемо наличие иностранных вооруженных сил на территории республики.

8 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) сообщил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27630325_rnd_3",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+