Песков: ситуация для Киева изо дня в день ухудшается

Ситуация для Киева изо дня в день ухудшается и «сужается коридор» для принятий решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Он напомнил, что Москва еще в прошлом году говорила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому давно пора взять на себя ответственность и принять соответствующее решение.

«Пока в Киеве этого не делают <…> Ситуация для киевского режима ухудшается ежедневно», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что российская сторона сохраняет свою открытость к переговорам. Он отметил, что позиция РФ последовательна и хорошо известна американским переговорщикам и руководству Украины.

До этого сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия еще не задействовала весь военный потенциал в украинской конфликте. По его мнению, Россия может использовать этот козырь в переговорном процессе и выдвинуть еще более жесткие условия мирной сделки.

Ранее президент США заявил, что урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы.