Джабаров: Россия еще не задействовала весь свой военный потенциал в конфликте

Россия еще не задействовала весь свой военный потенциал в украинской конфликте. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Киев реально терпит поражение на всех фронтах при том, что Россия еще не задействовала весь свой военный потенциал», — отметил он.

По мнению Джабарова, Россия может использовать этот козырь в переговорах. Сенатор считает, что президент США Дональд Трамп понимает, что следующие российские условия по мирному урегулированию конфликта могут быть еще более жесткими.

Также Джабаров высказался об очередном визите спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву. Он назвал это хорошей предпосылкой для мирного урегулирования.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию конфликта на Украине. Песков сообщил, что визит американской делегации состоится, как только будут согласованы даты.

Ранее в США оценили слова Трампа о роли Зеленского в мирном урегулировании.