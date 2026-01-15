ОБСЕ пригласит Россию на конференцию по кибербезопасности в Швейцарии

ОБСЕ пригласит представителей РФ на конференцию по кибербезопасности в Швейцарии

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пригласит представителей России на конференцию по кибербезопасности, которая состоится в Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны и действующего председателя ОБСЕ Иньяцио Кассиса.

«Есть важная проблема кибербезопасности. Многие страны говорят об этом (на площадке ОБСЕ — прим.ред.), в том числе Россия», — отметил он.

По словам Кассиса, очень важно пригласить для участия в конференции российскую делегацию в рамках укрепления сотрудничества.

Уточняется, что мероприятие пройдет в этом году в швейцарском Цуге.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что РФ будет способствовать выведению организации из летаргического сна. По его мнению, подобное реально реализовать. Полянский также выразил готовность делать для этого все необходимое.

ОБСЕ — межгосударственное региональное объединение, занимающееся вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. Штаб-квартира организации расположена в Австрии, в Вене.

