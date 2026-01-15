В Совфеде допустили усиление вмешательства Запада в выборы в Госдуму

Джабаров: Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Думу в 2026 году

Запад может усилить попытки вмешательства в выборы в Государственную думу в сентябре 2026 года по сравнению с парламентскими выборами, прошедшими в 2021 году. Об этом глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Российской Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что с 2021 года ситуацию в мире сильно изменилась, — Россия начала специальную военную операцию на Украине, которая продолжается; расстановка сил в мире меняется.

«Поэтому я думаю, что будут какие-то новые элементы, которые будем рассматривать», — сказал сенатор.

Политик предположил, что западные страны будут прилагать усилия в плане вмешательства в электоральный суверенитет России.

В декабре прошло года также министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что коллективный Запад может попытаться повлиять на процесс выборов в Госдуму в 2026 году.

