Журналист Хейсканен напомнил, что Стубб на посту главы МИД взывал к дружбе с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб, которого сейчас примеряют на роль переговорщика с Россией от ЕС по урегулированию конфликта на Украине, будучи главой МИД, выступал за дружбу и взаимовыгодное партнерство с Москвой. Об этом в беседе с Tsargrad.tv напомнил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен.

Сейчас финский лидер выступает против РФ, однако может «переобуться» в любой момент, если поймет, что ставил «не на ту лошадку», уверен он.

«То, что сейчас говорят, что именно Александр Стубб будет тем человеком, который как бы с Москвой будет договариваться, то этого мы и ждали. Финляндия выторговала все-таки себе эту карту. Недаром он полетел в Вашингтон встречаться с Трампом, который его как бы и не узнал, специально подколов. Но потом Хельсинки все-таки взяли в эту семью», — отметил Хейсканен.

Однако финские власти забывают, что той доброй России, которая давала дешевую энергию и инвестировала в республику, больше нет, добавил обозреватель.

14 января газета Politico сообщила, что в Евросоюзе обсуждают вопрос создания должности спецпредставителя, который будет представлять интересы объединения по Украине. В ЕС опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной, отмечают журналисты.

Один из возможных кандидатов — президент Финляндии из-за его отношений с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, страна граничит с Россией.

Ранее главу МИД Финляндии раскритиковали за слова о новых санкциях против РФ.