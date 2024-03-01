Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин и его семья получили российское гражданство. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц <...> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми», — следует из текста указа.

Паспорта РФ также получили его супруга Беатрис Маргерит и их дети.

Помочь предоставить гражданство Сорлину в минувшем декабре обещал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Также гражданство РФ получила победительница конкурса «Лидеры России» и участница международного потока Мастерской управления «Сенеж» Вера Фаске-Дикусар.

До этого сообщалось, что американский боксер Деандре Севейдж хочет получить гражданство России после поединка против Дмитрия Кудряшова.

Ранее сообщалось, что жители Авдеевки смогут проголосовать на выборах президента РФ.