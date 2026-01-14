Размер шрифта
Россиянам рассказали, что будет с рынком недвижимости в 2026 году

Специалист Асоулюк: цены на недвижимость будут расти в 2026 году
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году цены на недвижимость в России продолжат расти. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, соучредитель агентства недвижимости Greatspace Ирина Асоулюк.

По ее словам, на стоимость жилья будут влиять несколько факторов. Среди них — изменение условий семейной ипотеки, рост или сокращение программ рассрочки, а также повышение НДС до 22%. Вследствие последнего в стране произойдет себестоимость строительства, прояснила эксперт. Она добавила, что вклад в ситуацию оказывает и нехватка рабочей силы.

«Сейчас на семейную ипотеку приходится более половины сделок у застройщиков. Поэтому любые изменения в ее параметрах сказываются на уровне продаж», — сказала Асоулюк.

Сооснователь и руководитель компании «МодульДом Юг» Олег Седов до этого говорил, что на рынке жилья меняется не только цена квадратного метра. Меняются люди, которые этот метр покупают. Все чаще переговоры проходят на повышенных тонах, а требовательность клиентов превращается в отдельный фактор сделки.

Ранее сообщалось, что в России хотят повысить порог контроля сделок с недвижимостью.

