В Белом доме высказались о сотрудничестве властей Венесуэлы с США

В Белом доме назвали сотрудничество властей Венесуэлы с США очень активным

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США считают сотрудничество временных властей Венесуэлы с Вашингтоном очень активным и рассчитывают на продолжение такого подхода. Об этом сообщает ТАСС.

«Временные власти и [уполномоченный президент Венесуэлы] Дельси Родригес и ее команда активно сотрудничали с Соединенными Штатами, президентом и его командой... Таким образом, мы наблюдаем высокий уровень сотрудничества, и президент ожидает, что оно будет продолжаться.», — сказала Левитт.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп уже заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Позднее американский лидер заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.