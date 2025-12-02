Лидеры стран Европы напоминают «садовых гномов», которые беспечно поддерживают «коррумпированный режим» на Украине. Об этом заявил лидер правой французской партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции Europe 1.

По мнению политика, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц — безголовые утки, которые продолжают «мямлить», поддерживая Киев, который сейчас находится «в полнейшем тупике».

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, Дюпон-Эньян добавил, что президент США Дональд Трамп своей внешней политикой уничтожит Европу и всех этих «садовых гномов».

Французский оппозиционер высказал мнение, что европейские лидеры делают все, чтобы подорвать миротворческие усилия по урегулированию на Украине. Политик подчеркнул, что стабильный мир — это полный нейтралитет Украины и торжественное обещание стран Запада, что республика никогда не станет членом ни НАТО, ни Европейского союза.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и США доработали Женевский проект мирного соглашения.