Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

МИД Армении вызвал российского посла из-за слов Соловьева

МИД Армении вызвал посла России в стране Сергея Копыркина
Пресс-служба МИД РФ

Посол России в Армении Сергей Копыркин (на фото) был вызван в Министерство иностранных дел Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Согласно заявлению МИД, поводом для встречи стали заявления, сделанные в эфире программы государственного медиахолдинга. В ведомстве не уточнили, о каких именно высказываниях и о каком медиахолдинге идет речь.

В ходе встречи, как отмечается в сообщении, было подчеркнуто, что эти заявления «грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией».

Как передает Armenia Today со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, Копыркину была вручена нота протеста в связи с заявлениями российского телеведущего Владимира Соловьева, который 11 января допустил возможность силовых операций в регионах, которые он отнес к «зоне влияния» России. Так он прокомментировал отношения с Ереваном и «потерю Армении», назвав ее «гигантской проблемой».

Координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян отреагировал на заявление, подчеркнув, что Армения всегда останется суверенной страной. Он отметил, что государство уважает своих друзей и соседей, но «себя уважает больше».

Ранее Симоньян назвала опасное последствие ухудшения отношений России и Армении.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603445_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+