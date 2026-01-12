МИД Армении вызвал российского посла из-за слов Соловьева

Посол России в Армении Сергей Копыркин (на фото) был вызван в Министерство иностранных дел Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Согласно заявлению МИД, поводом для встречи стали заявления, сделанные в эфире программы государственного медиахолдинга. В ведомстве не уточнили, о каких именно высказываниях и о каком медиахолдинге идет речь.

В ходе встречи, как отмечается в сообщении, было подчеркнуто, что эти заявления «грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией».

Как передает Armenia Today со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, Копыркину была вручена нота протеста в связи с заявлениями российского телеведущего Владимира Соловьева, который 11 января допустил возможность силовых операций в регионах, которые он отнес к «зоне влияния» России. Так он прокомментировал отношения с Ереваном и «потерю Армении», назвав ее «гигантской проблемой».

Координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян отреагировал на заявление, подчеркнув, что Армения всегда останется суверенной страной. Он отметил, что государство уважает своих друзей и соседей, но «себя уважает больше».

Ранее Симоньян назвала опасное последствие ухудшения отношений России и Армении.