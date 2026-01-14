Размер шрифта
Катар заявил, что обеспечивает безопасность населения на фоне эскалации

The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Катарские власти подтвердили данные о том, что часть персонала покидает авиабазу Аль-Удейд, которая используется ВВС США, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в заявлении Международного медиаофиса эмирата в социальной сети X.

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией о выводе определенного персонала с авиабазы Аль-Удейд Международный медиаофис Государства Катар заявляет, что эти меры принимаются из-за текущей региональной напряженности», — говорится в публикации.

В правительственном медиаофисе отметили, что власти Катара принимают необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность населения страны, в том числе «действия по защите критически важной инфраструктуры и военных объектов».

До этого агентство Reuters писало, что власти Соединенных Штатов приняли решение вывести часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства.

Ранее Индия призвала своих граждан покинуть Иран.

