Трамп назвал США самой грозной военной силой из-за операции в Венесуэле

Операция в Венесуэле доказала, что США имеют самую грозную военную силу на Земле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями, передает C-Span.

«Соединенные Штаты еще раз доказали, что у нас самые мощные, самые смертоносные, самые совершенные и самые грозные вооруженные силы на планете Земля», — сказал Трамп.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с супругой. Спустя два дня лидер Венесуэлы предстал перед судом в Нью-Йорке, его обвиняют за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы была назначена вице-президент Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений.

Ранее стало известно, что супруга Мадуро выбрала адвокатом испаноязычного экс-сотрудника минюста США.