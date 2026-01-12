Размер шрифта
В Совфеде ответили на призыв фон дер Ляйен к России показать интерес к миру

Сенатор Джабаров счел слова главы ЕК фон дер Ляйен о мирном плане блефом
vonderleyen/X

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мирном плане, направленные к России, являются блефом. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что это блеф. Урсула к этому всегда была склонна. Я знаю, что он [план] обсуждался, я знаю, что реакция Трампа была, пусть Россия теперь скажет свое мнение. Мнение России явно не учтено», — сказал Джабаров.

Он предположил, что Запад вновь пытается «надурить» Россию и вернуться к тому, что было на момент начала СВО, когда Москва опасалась приближения НАТО к границам. Сейчас Запад пытается «любой ценой» объявить перемирие и разместить войска на границе с Украиной или прямо на территории республики, указал парламентарий.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Она отметила, что Киев и его союзники договорились о мирном плане и гарантиях безопасности, которые вступят в силу после прекращения огня.

Глава ЕК также заявила, что мирный план представляет собой предложения из 20 пунктов, которое президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в конце прошлого года.

Ранее Фицо заявил, что единственный навык Евросоюза – «ненавидеть русских».

