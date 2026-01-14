Размер шрифта
Новости политики

Политолог назвал главные козыри в руках Трмпа в противостоянии с Венесуэлой

Политолог Сипров: главными козырями Трампа являются армия и доллар
Evelyn Hockstein/Reuters

Политолог Вадим Сипров в интервью Tsargrad.tv порассуждал о действиях президента США Дональда Трампа на международной арене. Речь в том числе об операции в Венесуэле и угрозах в адрес Кубы. По мнению эксперта, у американского лидера есть два главных козыря, позволяющих ему вести себя довольно смело.

«С учетом превосходства России над Америкой в целом ряде видов вооружения в целом у Штатов самый большой в мире военный бюджет, более триллиона долларов. У Америки самый большой военно-морской флот, самые большие военно-воздушные силы. <...> Второй инструмент, который в руках у Дональда Трампа, это доллар. И им он тоже может пользоваться», — пояснил Сипров.

У Венесуэлы нет шансов в рамках противостояния с Соединенными Штатами, и другим странам придется с этим считаться, добавил он.

3 января американские вооруженные силы атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

5 января 2026 года венесуэльского лидера начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее на Западе заявили о выгоде России от операции США в Венесуэле.

