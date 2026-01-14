Во Франции заявили о готовности к диалогу с Россией

ТАСС: Франция не приступала к проработке контактов Макрона с Путиным

Франция готова к диалогу с Россией, но пока не приступала к проработке контактов президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на французский дипломатический источник.

«Пока никакого конкретного разговора на этом уровне не планируется, хотя ничто не исключено», — сказал источник агентства.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе него французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

До этого Politico сообщила, что предложение президента Франции о возобновлении диалога с РФ по урегулированию украинского кризиса получило поддержку в ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией.