Эксперт оценил состояние российской экономики к концу 2025 года

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин рассказал ТАСС, что экономике России удалось избежать рецессии в 2025 году.

По его словам, активная бюджетная политика смягчила негативные тенденции.

«В 2025 году удалось избежать рецессии и при этом добиться значительного снижения инфляции, которая в декабре, согласно официальной статистике, опустилась ниже 6%. ЦБ перешел к циклу снижения ключевой ставки, опустив ее значение на 5 п.п., и есть все основания полагать, что в следующем году тренд сохранится», — поделился Еремкин.

4 января председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что если ключевая ставка Центробанка снизится к концу года до 9–10%, выплачивающим кредит россиянам стоит рефинансировать его на новых условиях.

Он напомнил, что также упадут и проценты по накопительным счетам и вкладам.

Ранее было названо условие для снижения ключевой ставки до 11%.