Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Эксперт оценил состояние российской экономики к концу 2025 года

Эксперт Еремкин: экономике России удалось избежать рецессии в 2025 году
Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин рассказал ТАСС, что экономике России удалось избежать рецессии в 2025 году.

По его словам, активная бюджетная политика смягчила негативные тенденции.

«В 2025 году удалось избежать рецессии и при этом добиться значительного снижения инфляции, которая в декабре, согласно официальной статистике, опустилась ниже 6%. ЦБ перешел к циклу снижения ключевой ставки, опустив ее значение на 5 п.п., и есть все основания полагать, что в следующем году тренд сохранится», — поделился Еремкин.

4 января председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что если ключевая ставка Центробанка снизится к концу года до 9–10%, выплачивающим кредит россиянам стоит рефинансировать его на новых условиях.

Он напомнил, что также упадут и проценты по накопительным счетам и вкладам.

Ранее было названо условие для снижения ключевой ставки до 11%.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568255_rnd_8",
    "video_id": "record::0c20efa3-a08e-421c-a3f2-5bbb8769cc79"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+