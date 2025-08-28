На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно имя нового посла Италии в России

Новым послом Италии в России может стать Стефано Белтраме
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Новым послом Италии в России станет бывший глава дипмиссии в Австрии Стефано Белтраме, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД.

Как сообщил глава МИДа Италии, он сменит на этом посту Чечилия Пиччони, которая переходит в министерство на должность генерального секретаря МИД по политическим вопросам.

Пиччони вступила в должность посла в России летом 2024 года. До этого она занимала пост заместителя руководителя секретариата главы МИД.

Стефано Белтраме ранее занимал дипломатические должности в КНР, США, Иране, Кувейте и ФРГ. Кроме того, он был советником в Министерстве внутренних дел Италии и известен как близкий соратник вице-премьера, министра транспорта и коммуникаций, а также руководителя партии «Лига» Маттео Сальвини.

Накауне президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину послом Украины в США, Отозвав из Вашингтона посла Оксану Маркарову, которая по некоторым данным была близка к Демократической партии США.

Ранее в Италии закрыли сайт с эротическими фото премьера, лидера демпартии и других политиков.

