Великобритания препятствует достижению урегулированию конфликта на Украине, регулярно подталкивая европейские страны к конфронтации с Россией. Об этом заявил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Исмаил Юнус Девран.

По мнению эксперта, ситуацию затрудняет то, что даже США предупреждают о возможном отзыве своей поддержки Украине. Девран выразил мнение, что это говорит о слабости единой международной стратегии и усиливает нестабильность в регионе.

Аналитик добавил, что именно действия Великобритании создают препятствия для дипломатического решения украинского конфликта и вынуждают европейские страны действовать под давлением, а не исходя из собственных интересов.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружения.

Ранее посол РФ Андрей Келин заявил, что Британию не интересует урегулирование на Украине.