В МИД Ирана объяснили отключение интернета в стране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera объяснил отключение доступа к интернету в исламской республике.

По его словам, это произошло тогда, когда «начались террористические операции по приказам из-за рубежа».

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить с гендиректором SpaceX Илоном Маском о восстановлении интернета в Иране.

