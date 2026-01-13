Размер шрифта
Политолог: Трамп может вынудить Зеленского уйти в отставку

Политолог Станкевич: Трамп в состоянии заставить Зеленского уйти в отставку
Jonathan Ernst/Reuters

После атаки Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина, Москва может настоять на удалении украинского лидера Владимира Зеленского из переговорного процесса. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

Эксперт подчеркнул, что глава Белого дома в состоянии заставить главу Украины покинуть свой пост.

«Россия будет очень настойчиво рекомендовать американской администрации обеспечить отставку Зеленского с поста президента на каких-то договорных условиях. У президента США есть все необходимые рычаги, чтобы вынудить Зеленского уйти пока еще в договорную отставку», — сказал Станкевич.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай) в ночь на 29 декабря. Как позднее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва ответит на этот шаг, скорректировав переговорную позицию. Он также подчеркнул, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Зеленский при этом отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Ранее Медведчук объяснил, чего хотел добиться Зеленский атакой на резиденцию Путина.

