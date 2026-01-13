Размер шрифта
Военный эксперт порассуждал о новых условиях РФ в рамках мирных переговоров

Военэксперт Шлепченко: Украину ждет новый этап конфликта
Александр Кряжев/РИА Новости

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию после атаки на резиденцию главы государства Владимира Путина в Новгородской области.

По мнению эксперта, перечень условий будет существенно расширен. Он напомнил, что, исходя из информации, которая есть в открытом доступе, Россия требовала вывода украинских войск только из Донбасса.

«Поставить вопрос уже о возвращении в Россию тех территорий, которые по нашей Конституции, по итогам референдума — то есть существует легитимное, в том числе юридическое, обоснование — должны находиться у нас. Это Херсонская и Запорожская области. И соответственно, скорее всего, мы сейчас наблюдаем закладку фундамента под новый этап конфликта», — отметил Шлепченко.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай) в ночь на 29 декабря. Как позднее заявил Лавров, Россия ответит на этот шаг, скорректировав переговорную позицию. Он также подчеркнул, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Украинский лидер Владимир Зеленский при этом отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Ранее евродепутат заявил об отвращении Запада к Украине после атаки на резиденцию Путина.

