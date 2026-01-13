Катар участвует в переговорах для урегулирования ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара, передает ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Катар принял все необходимые меры для обеспечения безопасности на случай эскалации вокруг Ирана.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами.