В России оценили шансы Европы остоять Гренландию

В нынешних условиях Европа не в состоянии отстоять Гренландию, поскольку сопротивляться действиям США просто некому. Такое мнение высказал историк, общественный деятель, учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Когда морпехи США высадятся на острове, постоянный гарнизон в 60 человек стрелять не будет. Даже если к нему присоединятся все 15 тысяч датских солдат и офицеров. Все потому, что США по действующему договору с Данией могут отправлять на остров неограниченное количество военных. База у них уже есть», — объяснил Малофеев.

По его словам, Соединенные Штаты смогут взять остров под контроль быстро и мирно.

5 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими кораблями». Власти Гренландии и Дании расценили слова главы Белого дома как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

Ранее Белый дом опубликовал фото Трампа с картой Гренландии.