Политолог описал сценарий перехода Гренландии под контроль США

Политолог Сипров: Гренландия мирно перейдет под контроль США
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Присоединение Гренландии к США вряд ли приведет к расколу НАТО, поскольку, несмотря на недовольство, Европа не готова отказаться от военных и политических гарантий Вашингтона, которые получает от альянса. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

Эксперт считает наиболее вероятным переход острова под контроль Соединенных Штатов мирным путем: может состояться референдум, а местным жителям предложат выплаты за получение американского гражданства.

«Сейчас Америке жизненно необходимо обладание целым рядом природных ресурсов, которые есть у Гренландии, это необходимо для того, чтобы реализовать проекты по восстановлению реального сектора Америки, для проведения полноценной реиндустриализации и восстановления реального, а не бумажного и не финансового могущества США», — сказал Сипров.

5 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими кораблями». Власти Гренландии и Дании расценили слова главы Белого дома как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

Ранее сын Трампа заявил, что от Гренландии зависит безопасность всего Запада.

