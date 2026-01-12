Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Сын Трампа заявил, что от Гренландии зависит безопасность всего Запада

Эрик Трамп: Гренландия важна не только для США, но и для всего западного мира
Andrew Harnik/AP

Гренландия важна не только для Соединенных Штатов, но и для всего западного мира. Такое мнение высказал сын американского президента, предприниматель Эрик Трамп в интервью Al Arabiya.

«Гренландия имеет стратегическое значение по многим причинам, по многим глобальным причинам, включая безопасность, не только для Соединенных Штатов, но и практически для всего западного мира...», — сказал он.

Не называя конкретной стороны или страны, Ерик Трамп заявил, что все больше людей стремятся милитаризировать регион, расположенный в Гренландии и вокруг нее.

«Мы не можем вести себя как дети; мы не можем быть наивными. Мы не можем делать вид, что этого не происходит», — сказал он, добавив, что, по его мнению, его отец в конечном итоге сделает все необходимое, «если потребуется, чтобы обеспечить безопасность и защиту западного образа жизни, безусловно, американского, но западного и европейского, от сил, которые не преследуют наши интересы».

12 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии — он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров.

Ранее в Европе предложили способ спасти Гренландию от Трампа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605197_rnd_5",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+