Сын Трампа заявил, что от Гренландии зависит безопасность всего Запада

Эрик Трамп: Гренландия важна не только для США, но и для всего западного мира

Гренландия важна не только для Соединенных Штатов, но и для всего западного мира. Такое мнение высказал сын американского президента, предприниматель Эрик Трамп в интервью Al Arabiya.

«Гренландия имеет стратегическое значение по многим причинам, по многим глобальным причинам, включая безопасность, не только для Соединенных Штатов, но и практически для всего западного мира...», — сказал он.

Не называя конкретной стороны или страны, Ерик Трамп заявил, что все больше людей стремятся милитаризировать регион, расположенный в Гренландии и вокруг нее.

«Мы не можем вести себя как дети; мы не можем быть наивными. Мы не можем делать вид, что этого не происходит», — сказал он, добавив, что, по его мнению, его отец в конечном итоге сделает все необходимое, «если потребуется, чтобы обеспечить безопасность и защиту западного образа жизни, безусловно, американского, но западного и европейского, от сил, которые не преследуют наши интересы».

12 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии — он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров.

