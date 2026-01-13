Размер шрифта
На Западе призвали к отставке Каллас ради спасения дипломатии ЕС

Политик Мема призвал к отставке Каллас ради спасения дипломатии Евросоюза
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х призвал главу евродипломатии Каю Каллас уйти в отставку и выразил мнение, что это может дать надежду на дипломатию в диалоге с Россией.

По его словам, Каллас следует уйти в отставку, «чтобы спасти то, что осталось от дипломатии ЕС». Мема напомнил заявление Еврокомиссии о том, что Евросоюзу рано или поздно придется вести переговоры с Москвой и подчеркнул, что надежда на это может появиться после ухода Каллас и остановки вооружения Украины.

«Серьезно? Кто заставляет их верить в то, что есть хоть какой-то шанс на переговоры после всей их воинственной политики против России?... В данный момент ЕС нельзя доверять. Чем раньше ЕС вернётся к реальности, тем будет лучше», — написал Мема.

Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Европейскому союзу в какой-то момент придется начать переговоры с Россией. В то же время спикер ЕК заметила, что до «этого уровня» еще не удалось добраться.

Ранее депутат указал на попытку НАТО проиграть на Украине «с достоинством».

