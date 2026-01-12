Размер шрифта
В Европе предложили способ спасти Гренландию от Трампа

The Guardian: ЕС должен предложить Гренландии членство из-за Трампа
Европейскому союзу следует рассмотреть вопрос о предложении Гренландии членства в блоке. Такое мнение озвучили бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек и старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Андреас Распотник в совместной публикации в журнале The Guardian.

«Сейчас самое время прямо предложить членство ЕС Гренландии, а следовательно, и Фарерским островам, Исландии и Норвегии — идея, недавно поднятая в Европейском парламенте», — отметили авторы статьи.

Хабек и Распотник считают, что данный шаг мог бы быть реализован «прагматично и поэтапно». Они предложили рассмотреть возможность вхождения острова в состав Евросоюза в 2026 или 2027 году. Более того, потенциальная сделка могла бы включать в себя существенный пакет инвестиций, ориентированный на развитие инфраструктуры, а также «недвусмысленное обязательство по сохранению культуры, языка инуитов и их права на принятие решений на местном уровне».

Ранее в Германии предложили разместить немецких военных в Гренландии.

