Индия пояснила принципы закупки оружия

МИД Индии: оборонные закупки определяются национальными интересами
Оборонные закупки Индии и политика в отношении выбора поставщиков военной техники не носят идеологического характера, заявил министр иностранных дел страны Викрам Мисри. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в этом вопросе подход Индии определяется национальными интересами. Если Нью-Дели решит приобрести продукцию за рубежом, а не производить ее внутри страны, то правительство изучит, где можно получить ее наиболее удобным способом.

Таким образом министр прокомментировал заявление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Берлин планирует усилить сотрудничество с Индией в вопросах безопасности, чтобы уменьшить ее зависимость от России.

В декабре первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что
Россия до этого не торговала атомными подводными лодками (АПЛ), но вполне могла бы дать одну из них в долгосрочную аренду Индии. Так он прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о якобы подготовке такой сделки.

Ранее Путин анонсировал важные заявления по итогам переговоров в Индии.

