Исполняющая обязанности главы Венесуэлы ответила на заявления Трампа о руководстве страны

Родригес: власть в Венесуэле осуществляет законное правительство
Власть в Венесуэле осуществляет законное правительство при поддержке народа, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ответ на публикации президента США Дональда Трампа, который назвал себя исполняющим обязанности президента этой латиноамериканской страны. Об этом сообщает телеканала VTV.

По ее словам, в Венесуэле есть уполномоченный президент, а также лидер, удерживаемый в заложниках США.

«Мы управляем вместе с организованным народом, вместе с народной властью», — добавила Родригес.

До этого Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот якобы из «Википедии», где указано, что он является исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

3 января Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее Трамп заявил, что отныне Венесуэлу защищает армия США, а не Кубы.

