Иранский лидер лично участвовал в проправительственном митинге в Тегеране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан лично принял участие в демонстрации против действий протестующих в Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, глава государства прибыл на площадь Энгелаб в центре столицы исламской республики и присоединился к митингующим. Там же был и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, а также глава МИД Аббас Арагчи.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Ранее Google обесценил иранский риал.