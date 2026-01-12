В Германии предложили разместить немецких военных в Гренландии

Глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург в интервью газете Bild предложил разместить военных Бундесвера в Гренландии.

«Мы должны исходить из того, что [президент США Дональд] Трамп всерьез рассматривает Гренландию. Поэтому Европа должна продемонстрировать гораздо большее присутствие. Мы должны в короткие сроки развернуть там как минимум одну европейскую бригаду под датским командованием», — сказал Зенсбург.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.