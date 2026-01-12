Политтолог указал на бесполезность мирных планов ЕС по Украине

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов в интервью «Радио 1» прокомментировал недавнюю встречу представителей так называемой «коалиции желающих» в Париже. По его мнению, Европа по-прежнему игнорирует ключевые для России вопросы.

«Коалиция желающих просто намеренно затягивает процесс и конфликт. Москве стоит ожидать не прорыва, а лишь появления новых версий планов, пока не будут решены фундаментальные вопросы безопасности», — подчеркнул эксперт.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

Ранее Трамп высказался о гарантиях безопасности Украине.