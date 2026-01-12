Размер шрифта
Рютте высказался об обязательствах НАТО относительно пути Украины в альянс

Рютте заявил о сохранении обязательств НАТО по вступлению Украины в альянс
Политическое обязательство Североатлантического альянса относительно необратимого пути Украины в военный блок сохраняется. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает РИА Новости.

«В 2024 году в Вашингтоне состоялся саммит, на котором было четко и недвусмысленно подтверждено в формулировках итогового заявления необратимое движение Украины к вступлению в НАТО. Таким образом, политическое обязательство, принятое в 2024 году, сохраняется», — уточнил он.

При этом Рютте отметил, что ряд союзников, в частности Венгрия и США, выступают против или выражают серьезные сомнения в отношении полного членства Украины в Североатлантическом альянсе.

До этого стало известно, что доля граждан Украины, не доверяющих НАТО и США, резко выросла за год. Согласно исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), если в декабре 2024 года недоверие к альянсу выражали около 25% респондентов, то к концу 2025 года этот показатель увеличился до 43%.

Еще более существенно вырос уровень недоверия к США: за год доля опрошенных украинцев, скептически относящихся к Вашингтону, подскочила с 24% до 52%.

Ранее в Европе заявили, что Украина никогда не станет членом НАТО.

