В ЕС не исключили пересмотр моратория на разведку нефти в Арктике

Еврокомиссия не исключила пересмотр моратория на разведку нефти и газа в Арктике

В Евросоюзе не исключают, что в новой стратегии по Арктике пересмотрят мораторий на разведку нефти и газа в регионе, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сейчас в ЕК начались консультации по новой политике в Арктике.

«На данном этапе я не могу ничего опровергнуть или подтвердить», — добавила Пиньо.

До этого президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль заявил, что Арктика является колоссальным резервуаром углеводородов, но для развития их добычи требуется разработать нормативно-правовую базу и установить технические регламенты. Он отметил, что в недрах Арктики находится трудноизвлекаемая нефть, с которой Россия умеет работать, так как 60% добываемой в стране нефти относится к соответствующей категории.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия двух стран в регионе.

Ранее в России нашли способ добывать нефть в Арктике.