Google обесценил иранский риал

Поисковая система Google округлила курс иранского риала до 0,00 за евро. Об этом сообщает газета «Известия».

«С начала 2026 года курс валюты Ирана упал на 2300% относительно доллара и евро. Сейчас €1 стоит 1,2 млн риалов, а $1 равен практически 1 млн местной валюты», — сказано в сообщении.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Ранее президент Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков в стране.