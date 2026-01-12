Депутат Швыткин: Россия не привязана к датам в ходе освобождения Донбасса

Россия никогда не ориентируется на даты при проведении военных операций, заявления на Украине о том, что ВС РФ намерены освободить весь Донбасс к 1 апреля, рассчитаны скорее на страны Запада, чтобы Европа активнее предоставляла помощь Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Мы никогда ни к каким датам не привязываемся. Идет сейчас освобождение территории (Донбасса. — «Газета.Ru») от неонацизма. Самое главное —население, проживающее на этих территориях, и устранение, как я говорю всегда, первопричин украинского кризиса», — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что сообщение украинских СМИ о том, что Россия якобы установила определенную дату для освобождения всего Донбасса, рассчитано на страны Запада. Речь идет о том, чтобы «усилить военную составляющую» помощи Европы Киеву.

Для российской армии, указал Швыткин, самое главное — выполнить задачу, при этом сохранив личный состав.

12 января издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что Россия якобы планирует освободить находящуюся под контролем ВСУ часть Донбасса до 1 апреля 2026 года.

Неназванные собеседники заявили, что в «планах Москвы» якобы взять под контроль весь Донбасс к 1 апреля. В то же время источники издания назвали соответствующие сроки «нереалистичными».

Ранее Путин допустил, что при Трампе могло не произойти конфликта на Украине.