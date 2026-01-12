Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В Госдуме прокомментировали слухи о планах освободить Донбасс к 1 апреля

Депутат Швыткин: Россия не привязана к датам в ходе освобождения Донбасса
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия никогда не ориентируется на даты при проведении военных операций, заявления на Украине о том, что ВС РФ намерены освободить весь Донбасс к 1 апреля, рассчитаны скорее на страны Запада, чтобы Европа активнее предоставляла помощь Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Мы никогда ни к каким датам не привязываемся. Идет сейчас освобождение территории (Донбасса. — «Газета.Ru») от неонацизма. Самое главное —население, проживающее на этих территориях, и устранение, как я говорю всегда, первопричин украинского кризиса», — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что сообщение украинских СМИ о том, что Россия якобы установила определенную дату для освобождения всего Донбасса, рассчитано на страны Запада. Речь идет о том, чтобы «усилить военную составляющую» помощи Европы Киеву.

Для российской армии, указал Швыткин, самое главное — выполнить задачу, при этом сохранив личный состав.

12 января издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что Россия якобы планирует освободить находящуюся под контролем ВСУ часть Донбасса до 1 апреля 2026 года.

Неназванные собеседники заявили, что в «планах Москвы» якобы взять под контроль весь Донбасс к 1 апреля. В то же время источники издания назвали соответствующие сроки «нереалистичными».

Ранее Путин допустил, что при Трампе могло не произойти конфликта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601537_rnd_1",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+