Политолог назвал политику Трампа «глобальной игрой»

Президент США Дональд Трамп своими действиями в Венесуэле и заявлениями о планах на Гренландию, Канаду, Кубу и другие страны, пытается изменить международную политику и выстроить новые правила игры для всего мира. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов.

Эксперт подчеркнул, что Белый дом давно не ограничивается украинским направлением, а стремится взять под контроль ситуацию в Восточной Европе и стратегически важных регионах — от Венесуэлы с ее нефтяными запасами до Гренландии, которая открывает американцам новый выход к Арктике.

«Главная задача Трампа — создать новую «рамку», в которую будут встраиваться Россия, Европа и другие игроки. Это перезагрузка глобального порядка», — сказал Маркелов.

Он добавил, что действия Вашингтона все меньше связаны с международным правом и все больше — с логикой «права сильного».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Позднее американский лидер заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании.

