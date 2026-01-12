Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Политолог назвал политику Трампа «глобальной игрой»

Политолог Маркелов: Трамп стремится к перестройке мирового порядка
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп своими действиями в Венесуэле и заявлениями о планах на Гренландию, Канаду, Кубу и другие страны, пытается изменить международную политику и выстроить новые правила игры для всего мира. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов.

Эксперт подчеркнул, что Белый дом давно не ограничивается украинским направлением, а стремится взять под контроль ситуацию в Восточной Европе и стратегически важных регионах — от Венесуэлы с ее нефтяными запасами до Гренландии, которая открывает американцам новый выход к Арктике.

«Главная задача Трампа — создать новую «рамку», в которую будут встраиваться Россия, Европа и другие игроки. Это перезагрузка глобального порядка», — сказал Маркелов.

Он добавил, что действия Вашингтона все меньше связаны с международным правом и все больше — с логикой «права сильного».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

Позднее американский лидер заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании.

Ранее на Западе назвали главный вызов для Европы в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27600913_rnd_7",
    "video_id": "record::ba3c6dbe-2e9f-46b5-9735-3305abe37969"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+