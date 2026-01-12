Российский дипломат рассказал, как в Гонконге относятся к санкциям против РФ

Гонконг не признает односторонние санкции, введенные западными странами против РФ, и поэтому становится привлекательной юрисдикцией для российского бизнеса. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

«На фоне введения западными странами все новых ограничений против нашей страны и попыток изъять российские активы в Европе Гонконг становится привлекательной юрисдикцией для российского бизнеса», — сказал дипломат.

Он отметил, что Гонконг — это расположенный в Южном Китае логистический и финансовый хаб. По словам Каргаполова, доверие в мире к этому хабу продолжает возрастать.

«Позиция правительства Специального административного района КНР <...> при этом остается неизменной — Гонконг не признает любые односторонние рестрикции иностранных государств», — подчеркнул консул.

9 января президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он выразил надежду, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

12 января журналисты РИА Новости написали, что американский сенат может проголосовать по законопроекту об усилении санкций против РФ уже на текущей неделе.

Ранее журналисты подсчитали, сколько раз конгресс США проталкивал санкции против России в 2025 году.